Поиск

Движение на ряде центральных улиц Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Четыре улицы в центре столицы станут пешеходными 20 и 21 июля в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщили в департаменте транспорта города.

С 6 утра 20 июля до полуночи 21 июля будут закрыты для транспорта участок Большой Никитской улицы от центра до Бульварного кольца, Малая Бронная, Большая Дмитровка, газетный переулок, а также прилегающие улицы и переулки.

На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках будет организовано двустороннее движение.

С 00:00 19 июля до 23:59 21 июля будет запрещена парковка на улицах: Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка. Кроме того, запрещено будет парковаться в переулках: Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.

В дептрансе подчеркнули, что в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов, и рекомендовали пользоваться метро.

Дептранс Москва Большая Дмитровка Большая Никитская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 290 кандидатов

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

В Москве на Пресненском Валу загорелась крыша Центра цифровизации образования

Мэрия Москвы предупредила о ливнях и грозах в четверг и пятницу

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

В Москве расширят помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });