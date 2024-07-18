Движение на ряде центральных улиц Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Четыре улицы в центре столицы станут пешеходными 20 и 21 июля в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщили в департаменте транспорта города.

С 6 утра 20 июля до полуночи 21 июля будут закрыты для транспорта участок Большой Никитской улицы от центра до Бульварного кольца, Малая Бронная, Большая Дмитровка, газетный переулок, а также прилегающие улицы и переулки.

На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках будет организовано двустороннее движение.

С 00:00 19 июля до 23:59 21 июля будет запрещена парковка на улицах: Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка. Кроме того, запрещено будет парковаться в переулках: Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.

В дептрансе подчеркнули, что в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов, и рекомендовали пользоваться метро.