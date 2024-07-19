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Сроки предоставления земельных участков в собственность в Москве сокращены до 14 рабочих дней

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сроки оказания двух госуслуг по предоставлению земельных участков в собственность граждан и юридических лиц сокращены с 25 до 14 рабочих дней, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно - с 25 до 14 рабочих дней - сократили сроки оформления земельных участков в собственность", - цитирует Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь сообщил, что госуслуги, которые позволяют оформить земельные участки в собственность, востребованы у юридических и физических лиц. С начала 2024 года за ними обратились около тысячи раз. Все запросы поступили в департамент городского имущества в электронном виде при помощи портала mos.ru.

В комплексе отметили, что обратиться за госуслугой "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений" могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, а также их представители, являющиеся собственниками объектов в Москве. Это позволит бизнесу эффективнее распоряжаться имуществом и совершать сделки с недвижимостью.

Другую госуслугу "Предоставление земельного участка бесплатно в собственность гражданам и юридическим лицам" могут получить религиозные и общественные организации, члены НКО, собственники жилых домов и участков, а также помещений в многоквартирных домах. При этом такая недвижимость выделяется им бесплатно, сообщили в пресс-службе.

Москва
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