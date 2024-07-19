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Поезда "Аэроэкспресса" до "Внуково" перестанут ходить с 1 августа

Поезда "Аэроэкспресса" до "Внуково" перестанут ходить с 1 августа
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Поезда "Аэроэкспресса" на маршруте Киевский вокзал - аэропорт "Внуково" перестанут ходить с 1 августа, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Аэроэкспресс" сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также автобусного экспресс-сообщения с аэропортами. Как железнодорожные, так и автобусные маршруты компании в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" останутся без изменений", - сказано в сообщении.

Аэроэкспрессы во "Внуково" курсируют с 2008 года. За 16 лет работы маршрута перевезено более 30 млн пассажиров.

После 1 августа железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом будет обслуживаться силами "Центральной пригородной пассажирской компании". С сентября 2023 года в составе Солнцевской линии метро открыта станция "Аэропорт Внуково".

Аэроэкспресс Внуково
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