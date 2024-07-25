Более 1,8 млн кв.м недвижимости в Москве изъяли в госсобственность с начала года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Свыше 1,8 млн кв.м недвижимости в Москве изъяли в государственную собственность с начала года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За шесть месяцев 2024 года с целью эффективного использования территорий Москвы в пользу государства и города изъято более 1,8 млн кв.м объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, объекты капитального строительства и линейные объекты", - говорится в сообщении.

Как уточнила начальник отдела государственной регистрации объектов нежилого назначения управления Росреестра по Москве Анастасия Зорина, чаще всего объекты изымают для строительства автомобильных и железных дорог. По этой цели с начала года зарегистрировали права по 1 038 заявлениям. Основными заявителями являются ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" и ОАО "РЖД".

Кроме того, за первую половину года поступило более 1,6 тыс. заявлений о постановке на учет бесхозяйных объектов. Зачастую такие заявления поступают от столичного департамента городского имущества, АО "Мосгаз" и АНО "Межотраслевой производственно-технический центр".