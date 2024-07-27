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МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Гроза и дождь ожидаются в субботу вечером и ночью в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, местами с ливнем, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москва
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