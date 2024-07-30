Расписание поездов на МЦД-1 изменится в августе из-за строительных работ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится в августе в связи со строительными работами, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В августе изменится расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1. (...) В это время будут проводиться работы по строительству станции Петровско-Разумовская", - говорится в телеграм-канале департамента.

По будням с 19:00 до 6:30 с 1 по 31 августа на Савеловском направлении часть поездов отменена, часть поездов дальнего пригорода следует укороченными маршрутами от Лобни и Бескудниково и обратно. Интервалы увеличены: после 19:00 – до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа, до 6:30 – до 20 минут.

На Белорусском направлении – часть поездов отменена, часть следует укороченными маршрутами от Белорусского вокзала и обратно. Интервалы увеличены: после 22:30 – до получаса, после полуночи – до 1 часа, до 6:30 – до 20 минут.

Кроме того, изменятся расписание аэроэкспрессов в Шереметьево: с понедельника по четверг отменены некоторые рейсы поздним вечером. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

В период "окон" 1-2, 12-16 и 26-30 числа будет закрыт путь в сторону Одинцово на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково, поезда здесь в обе стороны следуют по пути на Лобню. 5-9, 19-23 августа будет закрыт путь в сторону Лобни на этом же участке, поезда следуют по пути в сторону Одинцово.