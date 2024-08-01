В Москве в правилах проектирования общественных зданий учтут интересы маломобильных

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы занимаются обновлением свода правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения", сообщила пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

"Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с органами исполнительной власти города Москвы и заинтересованными профильными организациями принимает участие в работе по актуализации Плана разработки и утверждения сводов правил на 2024 год. (...) Подготовлена первая редакция проекта Изменения №3 к СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, правила нужно обновить для пересмотра требований к функционально-планировочным и инженерно-техническим решениям общественных зданий и сооружений. Также актуализация правил позволит пересмотреть требования к элементам благоустройства территорий около общественных зданий.

Кроме того, в СП внесут новые санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также изменения по пожарной безопасности.