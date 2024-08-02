Женщина и ребенок пострадали во время перехода путей на ж/д станции "Марк" МЖД

Поезда Савеловского направления следуют с отклонением от графика в сторону области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Женщина и ребенок, которые переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом на запрещающий сигнал светофора, пострадали на станции "Марк" Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел в 13:07.

Отмечается, что в связи с происшествием поезда Савеловского направления в сторону области следуют с отклонением от графика.

В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила поведения на железнодорожной инфраструктуре: переходить пути только на зеленый свет, обязательно держать детей за руку.