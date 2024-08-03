Поиск

На севере Москвы построят административно-деловой комплекс и школу с детсадом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда появятся в Северном и Северо-Западном административных округах столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"На севере Москвы построят административно-деловой комплекс и школу с детским садом. Проекты реализуют частные инвесторы в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Административно-деловой комплекс появится в Дмитровском проезде Тимирязевского района. Школу с детсадом на 575 мест возведут в 3-м Хорошевском проезде одноименного района.

Также на северо-западе столицы построят административное здание на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники.

Как отметил Собянин, "в общей сложности на этих трех объектах будет создано больше 8,6 тысячи рабочих мест".

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в 2019 году в целях привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов.

Москва Сергей Собянин САО СЗАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал экс-гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });