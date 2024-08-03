На севере Москвы построят административно-деловой комплекс и школу с детсадом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Три объекта в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда появятся в Северном и Северо-Западном административных округах столицы, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"На севере Москвы построят административно-деловой комплекс и школу с детским садом. Проекты реализуют частные инвесторы в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда", - сообщил он в своем телеграм-канале в субботу.

Административно-деловой комплекс появится в Дмитровском проезде Тимирязевского района. Школу с детсадом на 575 мест возведут в 3-м Хорошевском проезде одноименного района.

Также на северо-западе столицы построят административное здание на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники.

Как отметил Собянин, "в общей сложности на этих трех объектах будет создано больше 8,6 тысячи рабочих мест".

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в 2019 году в целях привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов.