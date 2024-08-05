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Вероятность понижения температуры в Москве на неделе выше, чем возвращение жары

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Устойчивая погода с температурой плюс 25 градусов прогнозируется в Москве в течение недели, к выходным существует вероятность понижения температуры до плюс 20 градусов, жары пока не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели температура в Москве плюс 23 - плюс 25 градусов днем, по области плюс 21 - плюс 26. И в течение всех дней прогноз звучит так - облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, условий для сильных дождей нет", - сказал Вильфанд в понедельник.

Он уточнил, что в столичный регион поступает умеренно прохладный воздух с севера, который благодаря солнечным лучам будет прогреваться, "в результате чего температурный фон будет близок к обычным значениям". В течение недели давление будет ниже нормы, но к концу недели оно будет приближаться к норме.

Говоря о том, ожидается ли в столице жаркая погода, он уточнил, что "пока в центре европейской России умеренный температурный фон прогнозируется, а жары пока нет".

"Но есть некоторые признаки и расчеты того, что к воскресенью температура наоборот понизится, будет около плюс 20 - плюс 21 градуса. Это максимальная температура. Эта вероятность существенно превышает вероятность жаркой погоды", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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