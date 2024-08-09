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В Москве в ноябре начнут ремонт Гагаринского тоннеля

Полностью его закрывать не будут

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве в ноябре 2024 года начнется ремонт Гагаринского тоннеля на Третьем транспортном кольце, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия.

В тоннеле заменят гидроизоляцию дорожного полотна и отремонтируют деформационные швы. Бирюков отметил, что периодическое обновление швов на инженерных сооружениях необходимо, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются, из-за чего на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.

Петр Бирюков ЖКХ Москва Гагаринский тоннель
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