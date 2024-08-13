В Москве ежемесячно выпускают по 10-15 тыс. боевых дронов для СВО

Небо столицы надежно защищено, заявил Собянин

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В российской столице в месяц выпускается порядка 10-15 тыс. боевых беспилотных аппаратов, которые идут на специальную военную операцию (СВО), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на специальную военную операцию", - сказал Собянин во вторник в рамках форума "Территория смыслов".

Он отметил, что столица "первая испытала на себе удары беспилотников".

"Сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания (БПЛА) на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", - подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что треть всех оборонительных сооружений от Луганска, Донецка и до юга фронта построена силами Москвы.