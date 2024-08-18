На центральных набережных Москвы ограничат движение транспорта из-за полумарафона

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ряд набережных в центре столицы будет закрыт для движения транспорта в связи с проведением полумарафона "Лужники" в воскресенье.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 07:30 до 10:15 на улице Хамовнический Вал от дома 16 до Фрунзенской набережной; в период с 07:30 до 12:00 на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

Кроме того, на участке временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 18 августа до окончания мероприятия.