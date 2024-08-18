Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через реку Битцу на МСД

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На мосту длиной 109 метров - по четыре полосы движения в каждом направлении. Сейчас идет установка парапета. Осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему", - написал он в своем телеграм-канале.

На размещенном в сообщении слайде указано, что окончание строительства по контракту - IV квартал этого года.

По словам мэра, мост будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Новый участок завершит формирование Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД на юге города.