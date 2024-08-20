Ильинку в Москве закроют для транспорта до 2 сентября из-за фестиваля

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто на улице Ильинка в Москве с 20 августа по 2 сентября в связи с проведением фестиваля "Спасская башня".

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто с 22:00 20 августа до 8:00 2 сентября: на улице Ильинка от Новой до Красной площади; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

Кроме того, с 00:01 20 сентября до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке улицы Ильинка от Новой до Красной площади.