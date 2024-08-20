Поиск

В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве вечером 21 августа проведут автопробег, из-за этого будут перекрыты несколько улиц, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения

Движение будет закрыто с 18:00 до окончания мероприятия на: проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой; улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

Кроме того, на период с 23:50 до выезда автоколонны краткосрочно будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова.

С 00:01 21 августа будет запрещена парковка на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

Москва Садовое кольцо Дептранс ЦОДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Подмосковный участок трассы М-9 "Балтия" расширят до четырех полос

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

На синей ветке метро в Москве произошел сбой в движении из-за пассажира на пути

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве задержан гражданин США

В Москве задержан гражданин США

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

Пожар произошел в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы

Военная операция на Украине

Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы

Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы

Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });