В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве вечером 21 августа проведут автопробег, из-за этого будут перекрыты несколько улиц, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения

Движение будет закрыто с 18:00 до окончания мероприятия на: проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой; улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

Кроме того, на период с 23:50 до выезда автоколонны краткосрочно будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова.

С 00:01 21 августа будет запрещена парковка на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.