Ряд улиц в центре, на севере и западе Москвы перекроют из-за соревнования 25 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В связи с проведением соревнования "Лига Триатлона & Ironstar Москва - 226" 25 августа будет закрыт ряд улиц и набережных в Центральном, Северном, Северо-Западном и Западном административных округах, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Движение будет закрыто: с 7:00 до 10:30 на улице Крылатская, на Новом Карамышевском мосту, на Северо-Западной хорде в сторону улицы Нижние Мневники от дома 11 по улице Народного Ополчения до Нового Карамышевского моста, а также на съезде с Островной улицы до улицы Нижние Мневники; с 7:00 до 11:00 - на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту; с 7:00 до 11:30 - на проспекте Маршала Жукова, на улице Мневники и на Звенигородском шоссе в сторону центра.

Кроме того, движение будет недоступно с 7:30 до 17:00 на Гончарной и Краснохолмской набережных; с 7:30 до 19:00 - на улице 1905 года, а также на Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической набережных и на Малом Устьинском мосту; с 7:30 до 23:30 - на Лужнецкой и Фрунзенской набережных.

Также с 00:01 25 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах временных ограничений.