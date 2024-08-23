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Американца разыскивают в Подмосковье по подозрению в убийстве подруги

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Гражданин США разыскивается в Подмосковье по подозрению в убийстве молодой девушки. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 22 августа тело девушки было обнаружено в подъезде дома, где она снимала квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В федеральный розыск после этого был объявлен друг погибшей – американец Джаред Александр Чопелас.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", в настоящий момент устанавливается, в каких отношениях они состояли.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации.

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