Американца разыскивают в Подмосковье по подозрению в убийстве подруги

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Гражданин США разыскивается в Подмосковье по подозрению в убийстве молодой девушки. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 22 августа тело девушки было обнаружено в подъезде дома, где она снимала квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В федеральный розыск после этого был объявлен друг погибшей – американец Джаред Александр Чопелас.

Как сообщил собеседник "Интерфакса", в настоящий момент устанавливается, в каких отношениях они состояли.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации.