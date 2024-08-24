Следователи столичного СК раскрыли убийство женщины, совершенное 29 лет назад

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что было раскрыто убийство, которое произошло в Москве в 1994 году.

В квартире жилого дома на проспекте Яна Райниса была обнаружена женщина с травмами головы. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась в столичной больнице.

На первоначальном этапе следствия личность фигуранта установить не удалось. Однако следователями и криминалистами столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены ранее собранные доказательства.

При проведении судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступления не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В ходе его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов 55-летнему местному жителю, который был задержан. В ходе допроса задержанный пояснил, что в ходе конфликта с потерпевшей ударил ее по голове бутылкой.

Ему ему предъявлено обвинение.

Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (в редакции ФЗ № 10 от 01.07.1994) (убийство).