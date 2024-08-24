В Москве стартовала всероссийская акция "Ночь кино"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве в кинотеатре "Поклонка" открылась всероссийская акция "Ночь кино".

"В преддверии Дня российского кино в девятый раз проходит очень важное мероприятие - "Ночь кино". Компанией "Роскино" и организаторами были отобраны три флагманских проекта, которые уже полюбили зрители. Нам очень важно показать эти фильмы, разных жанров. И я очень надеюсь, что зритель оценит эту акцию и придет бесплатно смотреть кино", - сказал журналистам на церемонии открытия директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

Он отметил, что любой показ фильма сегодня - это большой праздник. "Сегодня российское кино развивается, сегодня российское кино пользуется невероятным успехом. Я считаю, что пусть этот праздник, "Ночь кино", будет тем самым триумфом российского кино", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова отметила, что в этом году акция проходит на рекордном количестве площадок в России - 5 тыс. Кроме того, в этом году показы впервые проходят в странах СНГ и БРИКС.

Ежегодная акция "Ночь кино" приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Для акции выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческую драма "Воздух" Алексея Германа-младшего. Вход на все показы в рамках "Ночи кино" - свободный.