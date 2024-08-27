В Москве в конце недели пройдет турнир серии "Большого шлема Абу-Даби" по джиу-джитсу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Турнир серии "Большого шлема Абу-Даби" по джиу-джитсу пройдет в Москве в период с 30 августа по 1 сентября.

С момента объявления ассоциацией профессиональных спортсменов джиу-джитсу в Абу-Даби (AJP) об открытии регистрации для участия в турнире уже зарегистрировались спортсмены из более чем 30 стран, в частности, России, Бразилии, Аргентины, Португалии, Казахстана и Узбекистана.

"Турнир серии "Большого шлема Абу-Даби" по джиу-джитсу получил широкое признание во всем мире благодаря поддержке нашего мудрого руководства. Турнир способствует укреплению спортивных и культурных связей между народами", - отметил посол ОАЭ в РФ доктор Мухаммед Ахмед аль-Джабер, комментарий которого распространила дипмиссия.

"30 августа в городе Москве состоится новая турнирная серия, которая является одной из важных этапов турнира и отражает дружеские отношения между ОАЭ и Российской Федерацией, а также большой успех, достигнутый Абу-Даби в популяризации джиу-джитсу на международной арене", - отметил посол ОАЭ.

В посольстве ОАЭ также сообщили, что интерес к данному турниру уже проявили сильнейшие мастера джиу-джитсу мирового уровня, включая спортсменов, входящих в состав сборной ОАЭ по этому виду спорта. Так, в турнире примут участие Халид Аль-Шеххи, Омар Аль-Сувейди и Саид Аль-Кубаиси.

В посольстве ОАЭ отметили, что "проявленный этими спортсменами энтузиазм подчеркивает роль Абу-Даби в продвижении и развитии джиу-джитсу".

Гендиректор компании "Мировое видение спортивного менеджмента" (IVSM), которая занимается организацией турниров Ассоциации профессиональных спортсменов джиу-джитсу в Абу-Даби, Тарик Аль-Бахри отметил, что спортсменам, занявшим первые места в любой из категорий будет начислено по 2000 очков в ежегодном мировом рейтинге, а общий призовой фонд чемпионам во всех категориях этой серии составит $153 тыс.

"Турнир будет проведен в соответствии с самыми высокими стандартами организации соревнований. Этот чемпионат всегда проводится с успехом. Уже прошло десять лет с момента проведения первого турнира", - подчеркнул Аль-Бахри.