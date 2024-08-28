Бирюков заявил о готовности коммунальной техники Москвы к осени и зиме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В комплексе городского хозяйства Москвы парк коммунальной техники полностью подготовили к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации", - добавил он.

По его словам, проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов, а также был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, и до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации, заверил заммэра. Кроме того, будет расконсервирована техника, применяемая только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки, а на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установят навесное плужно-щеточное оборудование.

Перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.