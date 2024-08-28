Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Бирюков заявил о готовности коммунальной техники Москвы к осени и зиме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В комплексе городского хозяйства Москвы парк коммунальной техники полностью подготовили к работе в осенне-зимний период, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации", - добавил он.

По его словам, проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов, а также был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, и до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации, заверил заммэра. Кроме того, будет расконсервирована техника, применяемая только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки, а на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установят навесное плужно-щеточное оборудование.

Перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

В Москве строительство новых станций метро продолжится до 2035 года

Станцию метро "Саларьево" открыли для входа и выхода после краткого закрытия

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

В Москву на выходные может вернуться тридцатиградусная жара

В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Июльская жара придет в Москву в воскресенье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });