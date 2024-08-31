Четыре человека пострадали во время пожара на северо-западе Москвы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во время пожара в здании на северо-западе столицы пострадали четыре человека, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 33, к. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в вентиляционном коробе 25-ти этажного строящегося, административного здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание ликвидировано на площади 40 кв. м. Было спасено 11 человек. "К сожалению, пострадало 4 человека", - сообщили в МЧС.