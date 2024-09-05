Открыта дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе.

"Очень важный дорожный объект сегодня запускаем в городе. Это соединение Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе. Для этого построили тоннель, эстакаду, мост через реку. Таким образом улучшилось движение в этом районе, речь идет о 500 тыс. жителей пяти районов Москвы и жителей Подмосковья. Объект готов", - сказал Собянин.

Работы по строительству дороги-связки начались в июле 2019 года и закончились в сентябре 2024 года. Бессветофорная магистраль длиной 2 км по прямой с 3-4 полосами движения в каждом направлении берет начало в районе 32-го км МКАД и доходит до Симферопольского шоссе – параллельно путям МЦД-2.

Всего в рамках проекта было построено 4,4 км дорог, включая три искусственных сооружения общей протяженностью свыше 1,2 км: тоннель под МКАД, мост через реку Битцу и эстакада-съезд с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области.

Кроме того, возведен участок Симферопольского шоссе с переходно- скоростными полосами в районе пересечения с МСД и съезд с Симферопольского шоссе на МСД в сторону МКАД.

Отмечается, что до конца 2024 года планируется завершить строительство участка длиной порядка 1,5 км, который в перспективе свяжет МСД с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.