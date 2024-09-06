Открыта развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе после реконструкции.

"Сегодня большое событие. Мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях развязок, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные, проводились одновременно с движением автомашин, не останавливая движение, и с большими перекладками инженерных сооружений, инженерных коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе. Объект готов, можно двигаться", - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в рамках реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе специалисты заменили устаревшее сооружение "клеверного" типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Проект, реализация которого началась в 2020 году, предусматривал строительство около 5,4 км дорог, в том числе два искусственных сооружения общей протяженностью свыше 0,8 км.

Помимо улучшения пропускной способности северного участка МКАД и Алтуфьевского шоссе, реконструкция развязки разгрузит прилегающую к ним улично-дорожную сеть. Так, до 9% снизится нагрузка на участки МКАД (внешняя сторона) от Подушкинского путепровода до Алтуфьевского шоссе, а также разгрузится участок Алтуфьевского шоссе от Вологодского проезда до проектируемого проезда № 6433 (до 17%) и съезд на МКАД от ТЦ "Весна" (до 45%).

Реконструкция развязки улучшит транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, проживающих в московских районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, уточнили в пресс-службе мэрии.