Поиск

Открыта развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе после реконструкции.

"Сегодня большое событие. Мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях развязок, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные, проводились одновременно с движением автомашин, не останавливая движение, и с большими перекладками инженерных сооружений, инженерных коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе. Объект готов, можно двигаться", - сказал он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в рамках реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе специалисты заменили устаревшее сооружение "клеверного" типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Проект, реализация которого началась в 2020 году, предусматривал строительство около 5,4 км дорог, в том числе два искусственных сооружения общей протяженностью свыше 0,8 км.

Помимо улучшения пропускной способности северного участка МКАД и Алтуфьевского шоссе, реконструкция развязки разгрузит прилегающую к ним улично-дорожную сеть. Так, до 9% снизится нагрузка на участки МКАД (внешняя сторона) от Подушкинского путепровода до Алтуфьевского шоссе, а также разгрузится участок Алтуфьевского шоссе от Вологодского проезда до проектируемого проезда № 6433 (до 17%) и съезд на МКАД от ТЦ "Весна" (до 45%).

Реконструкция развязки улучшит транспортную доступность более чем для 550 тысяч человек, проживающих в московских районах Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, уточнили в пресс-службе мэрии.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах

В Москве открылась новая станция метро "Потапово" на юге Сокольнической линии

В Москве открылась новая станция метро "Потапово" на юге Сокольнической линии

Летевший из Индии в Великобританию Boeing 787 экстренно сел в "Шереметьево"

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города

Трое сотрудников миграционных подразделений задержаны в Москве

До 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в День города

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности со 2 по 4 сентября

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ограничений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });