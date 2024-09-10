Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили в Люберцах и Раменcком три беспилотника, направлявшихся к столице.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

Позднее московский мэр заявил об уничтожении еще двух дронов в Раменском городском округе. Там, предварительно, также никто не пострадал, ничего не разрушено.