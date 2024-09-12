Движение на нескольких улицах на севере и западе Москвы перекроют в субботу из-за велофестиваля

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто на некоторых столичных улицах 14 сентября в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки "Cyclingrace: Москва", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Так, 13 сентября с 16:00 до 23:59 будет ограничено движение по одной полосе на участках Продольного проезда и Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице. 14 сентября с 00:01 и до окончания мероприятия перекроют Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать на участке Крылатской улицы от дома 2 до улицы Нижние Мневники.

С 08:00 до 12:00 нельзя будет передвигаться на транспорте по улицам Крылатской, Нижние Мневники, Алабяна, Народного Ополчения, Большой Академической, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

С 12:00 будут закрыты улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, Крылатская. Помимо этого, перекроют проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост.

В это же время будут закрыты для транспорта: боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строения 10 в Сигнальном проезде; МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки; съезды с проспекта Мира (основной ход и дублер) в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена.

Кроме того, будут недоступны для движения: участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе; участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома 2в на улице Линии Октябрьской Железной Дороги до Большой Академической улицы; съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).

Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Ограничения коснутся и парковки. Так, с 00:01 13 сентября до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника "Рабочий и колхозница" и в 2-м Поперечном проезде. А с 00:01 14 сентября до окончания мероприятия – на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.

Автомобилистам рекомендуют строить маршрут заранее с учетом ограничений.

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 14 сентября. Cтартовый городок будет расположен на главной площади ВДНХ. Начнут движение участники в выбранное при регистрации время – в 13:00, 14:00 или 15:00. Длина маршрута составит 26 км.

Финишируют спортсмены на улице Крылатской. Затем в фестивальном городке участников ждет развлекательная программа. Закончится мероприятие в 17:00.