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Абонемент для карты "Тройка" теперь можно купить на "Госуслугах Москвы"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Абонемент на поездки на транспорте для карты "Тройка" теперь можно приобрести в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"У пассажиров появился еще один удобный способ покупки абонемента на карту "Тройка". Для активации приобретенного билета достаточно приложить карту на любом турникете метро или МЦК", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит телеграм-канал департамента.

Пассажиры могут приобрести абонементы: на 60 поездок; "ТАТ" на 30, 90 и 365 дней; "Автобус" на 30 дней для поездок между зонами А и Б; "Единый" на 1, 3, 30, 90 дней для поездок в зонах "Центральная" и "Пригород".

Владельцы смартфонов на базе Android с NFC могут активировать онлайн-пополнение "Тройки" с телефона в приложении "Метро Москвы", а пользователи других смартфонов - на любом турникете метро и МЦК.

Госуслуги Тройка метро
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