В Москве в августе аренда однокомнатных квартир подорожала на 10%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в августе аренда однокомнатных квартир подорожала на 10%, подсчитали аналитики компании "Миэль".

"Средняя стоимость найма однокомнатных квартир в Москве за август выросла сразу на 10%", - говорится в исследовании.

Аренда "двушек" выросла в цене на 9%, "трешек" - на 8%. В среднем однокомнатную квартиру в Москве можно арендовать за 54 тысячи рублей, двухкомнатную - за 72 тысячи рублей, трехкомнатную - за 101 тысячу рублей. Дешевле всего аренда квартир обойдется в Троицком административном округе: 34,9 тысячи рублей - "однушка", 43,3 тысячи рублей - "двушка", 60,7 тысячи рублей - "трешка".

Всего в августе в экспозиции находилось 25,4 тысячи объектов. Это на 1% больше, чем в июле.

"Аренда жилья в Москве летом никогда не дешевеет, но динамика этого года удивляет. До конца высокого сезона остается около полутора месяцев и ставки могут успеть еще подрасти", - считает руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова.