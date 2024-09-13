Поиск

В Москве в августе аренда однокомнатных квартир подорожала на 10%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в августе аренда однокомнатных квартир подорожала на 10%, подсчитали аналитики компании "Миэль".

"Средняя стоимость найма однокомнатных квартир в Москве за август выросла сразу на 10%", - говорится в исследовании.

Аренда "двушек" выросла в цене на 9%, "трешек" - на 8%. В среднем однокомнатную квартиру в Москве можно арендовать за 54 тысячи рублей, двухкомнатную - за 72 тысячи рублей, трехкомнатную - за 101 тысячу рублей. Дешевле всего аренда квартир обойдется в Троицком административном округе: 34,9 тысячи рублей - "однушка", 43,3 тысячи рублей - "двушка", 60,7 тысячи рублей - "трешка".

Всего в августе в экспозиции находилось 25,4 тысячи объектов. Это на 1% больше, чем в июле.

"Аренда жилья в Москве летом никогда не дешевеет, но динамика этого года удивляет. До конца высокого сезона остается около полутора месяцев и ставки могут успеть еще подрасти", - считает руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова.

Миэль Москва Мария Жукова Троицкий административный округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

Суд до 22 декабря продлил арест экс-главы Депкультуры Москвы Кибовского

Аэропорт "Жуковский" возобновил штатную работу

Аэропорт "Жуковский" еще не возобновил работу после падения осколков БПЛА

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты

Ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

В районе Домодедово сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Четыре БПЛА сбито на подлете к Москве в Подольском городском округе

Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

В Москве загорелось здание типографии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });