Инвестор построил в новой Москве две школы и детский сад

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - К началу учебного года инвестор возвел две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сразу две школы - в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова - приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тыс. детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест", - цитирует Ефимова в субботу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Все объекты переданы в городскую систему образования, добавил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2025 года в новой Москве будут построены 42 объекта образования.