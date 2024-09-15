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В Москве восстановили шпиль на оранжерее в усадьбе "Покровское-Стрешнево"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили шпиль на оранжерее в усадьбе "Покровское-Стрешнево", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что для воссоздания шпиля был разработан индивидуальный проект. После этого элемент купола изготовили в специализированной мастерской.

"Длина шпиля в собранном виде - 5 метров, вес - около 250 килограммов. Поэтому сначала конструкцию разделили на четыре части, а затем смонтировали по принципу пирамиды", - написал Собянин.

Москва Покровское-Стрешнево Сергей Собянин
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