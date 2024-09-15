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Спорткомплекс построят на северо-востоке Москвы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спорткомплекс "Стальной" появится в Алексеевском районе Москвы в 2025 году, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас объект готов наполовину. Завершены монолитные работы, на финальной стадии устройство кровли. Открыть комплекс планируется в следующем году" - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в здании будет 50-метровый бассейн для жителей и профессиональных пловцов, а также детский бассейн, зал для занятий ОФП, административные, медицинские и технические помещения.

Спорткомплекс смогут посещать больше 1 700 человек в сутки.

Москва СВАО Сергей Собянин
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