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Более 500 т мусора собрали с акватории Москвы с начала навигации в 2024 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальный флот собрал более 500 т плавающего мусора с водной акватории Москвы с начала навигации в текущем году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В составе комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали уже более 500 т плавающего мусора", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, а в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами, сообщил заммэра.

"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению", - отметил Бирюков.

Он напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см, а основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.

Москва Москва-река Яуза
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