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Один человек погиб и двое пострадали в аварии с участием такси на западе Москвы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием трех автомобилей на МКАД унесла жизнь пассажирки такси, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 59 км внутренней стороны МКАД водитель автомобиля такси "Москвич" из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилями "Мазда" и "Мерседес". В результате дорожной аварии пострадали три человека", - сказали журналистам в управлении.

Позднее, по данным ГИБДД, пострадавшая пассажирка такси скончалась в больнице.

ГИБДД МКАД Москва
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