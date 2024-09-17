Единовременную выплату получат ветераны к годовщине битвы под Москвой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о единовременной материальной помощи в размере 40 тыс. рублей ветеранам-москвичам в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в их числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

В департаменте труда и социальной защиты населения уточнили, что общее количество получателей составляет порядка 1,3 тыс. человек.