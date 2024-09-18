Московский департамент проведет проверку после избиения ребенка в коррекционной школе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский департамент образования и науки проведёт проверку после нанесения травмы ребенку в коррекционной школе №1708, сообщили в ведомстве.

"Любое применение физической силы по отношению к детям абсолютно недопустимо и не имеет никаких оправданий. В настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о травме ученика Специальной коррекционной школы №1708", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего педагог отстранена от работы. Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребёнку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что департамент сотрудничает с правоохранительными органами, которые проводят собственное расследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской коррекционной школе избили десятилетнего мальчика с особенностями развития.