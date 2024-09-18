Поиск

Московский департамент проведет проверку после избиения ребенка в коррекционной школе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский департамент образования и науки проведёт проверку после нанесения травмы ребенку в коррекционной школе №1708, сообщили в ведомстве.

"Любое применение физической силы по отношению к детям абсолютно недопустимо и не имеет никаких оправданий. В настоящее время департамент образования и науки Москвы проводит проверку в связи с информацией о травме ученика Специальной коррекционной школы №1708", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

До выяснения всех обстоятельств произошедшего педагог отстранена от работы. Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребёнку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что департамент сотрудничает с правоохранительными органами, которые проводят собственное расследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской коррекционной школе избили десятилетнего мальчика с особенностями развития.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бензин на АЗС Москвы замедлили рост после резкого подъема в начале сентября

В Москве начали тестировать динамический тариф на парковку

Арестован бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

Суд до 22 декабря продлил арест экс-главы Депкультуры Москвы Кибовского

Аэропорт "Жуковский" возобновил штатную работу

Аэропорт "Жуковский" еще не возобновил работу после падения осколков БПЛА

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты

Ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

В районе Домодедово сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Четыре БПЛА сбито на подлете к Москве в Подольском городском округе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });