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Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду
Режиссер Сарик Андреасян
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района Москвы признал режиссера Сарика Андреасяна виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в езде в состоянии опьянения.

Андреасяну назначен административный штраф в сумме 30 тыс. рублей, он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщили в суде.

Режиссер признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Сарик Андреасян - российский режиссер, сценарист и продюсер, наиболее известный по фильмам "Мамы", "Непрощенный", "Онегин" и др.

Москва Сарик Андреасян
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