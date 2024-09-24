Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Режиссер Сарик Андреасян Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района Москвы признал режиссера Сарика Андреасяна виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в езде в состоянии опьянения.

Андреасяну назначен административный штраф в сумме 30 тыс. рублей, он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщили в суде.

Режиссер признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Сарик Андреасян - российский режиссер, сценарист и продюсер, наиболее известный по фильмам "Мамы", "Непрощенный", "Онегин" и др.