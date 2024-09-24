Три человека пострадали при столкновении четырех машин на северо-западе МКАД

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения четырех автомобилей на северо-западе МКАД пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 71 км внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате дорожной аварии ранения различной степени тяжести получили три человека", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.