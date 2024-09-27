Аэропорт Внуково приостанавливал работу из-за инцидента с самолетом Як-40

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временного закрытия из-за инцидента с самолетом Як-40 "Вологодского авиапредприятия", сообщила Росавиация.

Около 9:30 в пятницу после посадки Як-40 во Внуково у воздушного судна, совершавшего рейс из Вологды, по предварительным данным, лопнул пневматик. Машина остановилась в пределах взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в телеграм-канале ведомства.

"Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09:57 до 10:35 мск. В этот период на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 "Внуково" работает штатно", - отметили в Росавиации.

На борту Як-40 находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира.