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Движение в районе Красной площади ограничат 30 сентября из-за форума

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде улиц в районе Красной площади в Москве будет временно закрыто 30 сентября в связи с проведением мероприятия, сообщили в столичном департаменте транспорта в пятницу.

Движение будет закрыто в понедельник с 14:00 до окончания мероприятия: на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Кроме того, с 00:01 30 сентября до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка.

На сайте транспортного комплекса Москвы уточняется, что ограничения движения будут введены из-за проведения международного форума.

Москва
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