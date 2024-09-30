В Москве в столкновении двух автобусов пострадали девять человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На юге Москвы на Каспийской улице столкнулись два автобуса, пострадали девять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Каспийской улице у дома 31 по Бакинской улице.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, который стоял на остановке.

В пресс-службе прокуратуры Москвы виновником аварии назвали 52-летнего водителя маршрутного такси коммерческого перевозчика. Его маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом. "По предварительным данным, в результате столкновения пострадали пассажиры частного маршрутного такси, в том числе несовершеннолетние, им оказывается медицинская помощь", - отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе "Мосгортранса" "Интерфаксу" сказали, что столкнулись автобус областного перевозчика и автобус маршрута м87. (...) "В результате ДТП в автобусе ГУП "Мосгортранс" маршрута м87 пострадавших нет", - говорится в сообщении.