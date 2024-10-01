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Московский метрополитен заявил о штатной работе станции "Выхино"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве станция "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метро работает штатно, движение на линии в графике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Утром 1 октября СМИ со ссылкой на пассажиров начали сообщать о "коллапсе" на станции метро "Выхино". Очевидцы говорят, что больше получаса поезда ходят с увеличенными интервалами, на платформе скопилось много людей. Уехать со станции можно только пропустив несколько поездов, так как все они приезжают наполненными.

Выхино Московский метрополитен Москва
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