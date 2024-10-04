Дождь и ветер ожидаются в Москве до конца пятницы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам пользоваться метрополитеном для поездок по городу из-за дождя.

"По прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в Москве будет дождь и ветер до 10 м/с", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе призвали водителей быть аккуратными за рулем: избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять автомобиль и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.