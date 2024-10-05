Поезда от "Минской" МЦД-4 до "Площади трех вокзалов" не будут ходить 5 и 6 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - С 5 октября по 05:00 7 октября изменится движение на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), на центральном участке поезда не будут ходить от "Минской" до "Площади трех вокзалов".

По данным столичного департамента транспорта, во время изменений в движении поездов специалисты усовершенствуют систему безопасности движения поездов на "Белорусской" и отремонтируют первый главный путь на участке от "Солнечной" до "Крекшино", говорится в сообщении.

На Калужском направлении поезда МЦД со стороны "Апрелевки" следуют от "Минской" и обратно. Интервал движения увеличен до 1 часа 20 минут. На участке от "Солнечной" до "Крекшино" поезда МЦД в обе стороны следуют по пути на "Железнодорожную".

Кроме того, назначены дополнительные поезда от Киевского вокзала и обратно. Поезда дальнего пригорода и дополнительные поезда, курсирующие между "Апрелевкой" и Киевским вокзалом, следуют по 3 и 4 пути с остановками на "Минской", "Аминьевской", "Очаково", "Переделкино" и "Апрелевке" с интервалом 15-20 минут.

На Нижегородском направлении поезда следуют укороченным маршрутом от "Нижегородской" и "Площади трех вокзалов" и обратно. Интервал движения в течение дня увеличен до 15 минут.

Для того, чтобы изменения затронули меньшее количество пассажиров, "окно" проведут в выходные и объединят работу на двух участках диаметра во избежание дополнительных "окон".

В дептрансе отметили, что отправят пассажирам push-уведомления в транспортные приложения, а те, кто не узнает об изменениях заранее - смогут услышать аудиосообщение или посмотреть плакаты с информацией на станциях.

Департамент рекомендует в период изменений пользоваться наземным транспортом и метро, а также следовать до станций, где можно сделать пересадку на поезда от Киевского вокзала и обратно.