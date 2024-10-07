Москвичам рекомендуют во вторник пользоваться городским транспортом из-за дождя

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам во вторник отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться городским транспортом из-за дождя.

В телеграм-канале департамента уточняется, что в течение всего дня ожидаются дожди, объем осадков - до 13 мм. В департаменте подчеркнули, что в дождь поездки рискованнее: между колесами и асфальтом возникает прослойка воды, которая ухудшает сцепление. Кроме того, в городе продолжаются ремонтные работы - всего более 700 участков.

По данным департамента, интенсивное движение ожидается в центральной части города, а также на вылетных магистралях и в местах проведения дорожных работ.