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Отопление включили почти в 40% жилых домов в Москве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проводят мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают почти 40% жилых домов и около 50% социально значимых объектов, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 18:00 7 октября, отопление включили почти в 40% жилых домов и около 50% социально значимых объектов", - сказал Бирюков журналистам.

Он напомнил, что первыми тепло получают социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Параллельно начинают включать отопление в жилых домах и офисных зданиях.

"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней", - добавил Бирюков.

Москва
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