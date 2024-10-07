Ряд пригородных поездов Горьковского направления МЖД опаздывает по техпричинам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Некоторые пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с отклонением от графика по техническим причинам, сообщили в МЖД.

В телеграм-канале МЖД уточняется, что поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) курсируют с установленным интервалом. МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.