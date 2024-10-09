Поиск

Движение на ряде улиц и набережных в Хамовниках закроют из-за марафона в субботу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде набережных и улиц в районе Хамовники будет временно закрыто в связи с проведением Московского марафона (10 км) 12 октября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В телеграм-канале департамента уточняется, что движение будет закрыто с 8:00 до 12:00 на улице Лужники; с 8:00 до 13:30 на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская; с 9:00 до 12:15 на внешней стороне Смоленского бульвара; с 9:00 до 12:30 на внешней стороне Зубовского бульвара.

В ведомстве отметили, что на участках ограничений с 00:01 12 октября до окончания мероприятия будет также запрещена парковка.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

В среду в Москве резко похолодает

В среду в Москве резко похолодает

Движение ограничено на трассе М-2 "Крым" в Серпухове из-за массового ДТП

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

До 43 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье и понедельник

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

Жителей Москвы предупредили о сильном дожде с вечера воскресенья

Отопление начнут включать в Москве с понедельника

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Суд арестовал одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });