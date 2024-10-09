Движение на ряде улиц и набережных в Хамовниках закроют из-за марафона в субботу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде набережных и улиц в районе Хамовники будет временно закрыто в связи с проведением Московского марафона (10 км) 12 октября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В телеграм-канале департамента уточняется, что движение будет закрыто с 8:00 до 12:00 на улице Лужники; с 8:00 до 13:30 на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская; с 9:00 до 12:15 на внешней стороне Смоленского бульвара; с 9:00 до 12:30 на внешней стороне Зубовского бульвара.

В ведомстве отметили, что на участках ограничений с 00:01 12 октября до окончания мероприятия будет также запрещена парковка.