В Москве завершилась реставрация памятника Юрию Гагарину

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве завершилась реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в Telegram сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Это первый в мире крупногабаритный монумент, изготовленный из титана. Высота памятника - 42,5 метра", - напомнил он.

По словам мэра, с годами на памятнике появились многочисленные повреждения, но специалисты всё привели в порядок. Они очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Сам монумент также очистили от грязи, коррозии и промыли все титановые пластины. Специалисты работали не только снаружи, но и внутри - в пространстве диаметром в один метр.

На финальном этапе установили на стилобат отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля "Восток".