В Москве самая дешевая вторичная квартира продается за 2,7 млн рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В столице на вторичном рынке самая дешевая квартира сейчас стоит 2,7 млн рублей, она находится в новой Москве, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка, изучив объявления о продаже в начале октября.

"Наиболее доступный вариант обойдется в 2,7 млн рублей. За эту стоимость можно купить студию площадью 12,3 "квадрата" без ремонта в новой Москве, в поселении Марушкинском", - отмечается в исследовании.

Квартира находится на первом этаже блочного дома 2021 года постройки в десяти минутах ходьбы до станции МЦД-4 "Санино". В ней есть собственный санузел, зона под кухню и единственное окно.

Вторую позицию занимает студия в Зябликове площадью 8 кв.м также с одним окном на первом этаже блочно-панельного дома 1977 года постройки. Лот за 2,8 млн рублей недалеко от метро "Шипиловская" продается без ремонта.

Замыкает тройку студия в Южном Бутове за 3 млн рублей. Жилье с ремонтом площадью 12 кв.м снова располагается на первом этаже, в доме 2009 года постройки. До станции МЦД "Щербинка" придется идти 22 минуты.